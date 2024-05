Lavoro domestico: online un nuovo servizio per verificare i contributi versati

Roma, 13 maggio 2024 – L’INPS ha attivato per i datori di lavoro e i lavoratori domestici un nuovo servizio online che consente di visualizzare i contributi previdenziali accreditati con informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni.

Il nuovo “Estratto Conto”, spega l’INPS nel messaggio numero 1773 del 9 maggio 2024, è disponibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, ed è raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”. Effettuato l’accesso con un’identità digitale (SPID, CIE, CNS, PIN o eIDAS), il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”.

Nel caso in cui il cittadino che accede all’estratto sia un datore di lavoro, il sistema presenta l’elenco di tutti i rapporti di lavoro domestico registrati sul sito INPS, sia attivi che cessati.

Spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati. È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF.

Il servizio è disponibile anche per gli intermediari incaricati dal datore di lavoro.

L’estratto conto del lavoratore presenta la medesima struttura e il medesimo contenuto esposto nell’applicazione “UNEX” per l’emissione dell’estratto contributivo.

Attraverso la lente d’ingrandimento è possibile visualizzare i dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché verificare con facilità e chiarezza la propria posizione previdenziale.

Inoltre, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, il lavoratore ha la possibilità di verificare le settimane coperte da contribuzione.

