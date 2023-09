Carta blu: parere favorevole della Camera alle nuove regole per i lavoratori stranieri altamente qualificati

Roma, 18 settembre 2023 – La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere positivo, con talune osservazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati.

Le nuove regole, modificando l’articolo 27 quater del Testo Unico Immigrazione, aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE. Tali modifiche sono volte, in particolare, ad:

– ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso;

– modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro;

– rafforzare l’impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione;

– garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo;

– aggiornare e modificare le procedure per il ricongiungimento familiare;

– agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro.

Le osservazioni formulate riguardano la durata del percorso di studi previsto come requisito per accedere alla carta blu, essendovi una discrepanza tra quanto previsto dallo schema di decreto (titoli di istruzione superiore di durata almeno biennale) e quanto previsto dalla normativa comunitaria che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale

Sullo schema di decreto si era già favorevolmente il Senato il 2 agosto scorso, formulando analoghe osservazioni.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali