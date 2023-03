Modena, un’iniziativa per conferire la cittadinanza onoraria a 230 bambini figli di genitori stranieri

Roma, 27 marzo 2023 – Un’iniziativa per promuovere la cittadinanza italiana e il suo riconoscimento ai giovani figli di immigrati nati o cresciuti in Italia. E’ questo l’obiettivo di “Bambin@= Cittadin@”, una manifestazione promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Unicef Modena che coinvolge anche le scuole, le classi, gli insegnanti dei piccoli interessati dal riconoscimento di valore simbolico con cui la città intende affermare che tutti i bambini cresciuti insieme in Italia frequentando le stesse scuole hanno uguali diritti di cittadinanza.

Cittadinanza italiana, l’iniziativa del Comune di Modena

Durante l’iniziativa del Comune di Modena che si terrà mercoledì 29 marzo, a 231 bambini che frequentano le classi quinte delle scuole primarie, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana onoraria. I giovani sono tutti nati in Italia nel 2012 da famiglie straniere che risiedono regolarmente a Modena. Solo quest’anno saranno più di 60 le classi quinte che assisteranno online alla manifestazione. In totale, invece, sono più di 1.600 i bimbi che in questi hanno hanno ricevuto la cittadinanza onoraria modenese.

Durante la cerimonia, che si terrà nella Sala consiliare, saranno presenti anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Poi ancora il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi. E’ previsto, inoltre, un momento per chiarire i dubbi e gli interrogativi dei bambini. Domande che spesso, per quanto ovvie, sono in grado di scuotere gli animi: “Sono nata in Italia, perché non ho la cittadinanza italiana? Perché devo avere invece la cittadinanza marocchina, un Paese dove non sono nemmeno mai stata?“, ha per esempio chiesto una bambina della San Giovanni Bosco.

Infine, festeggeranno insieme, nelle classi e collegati online, sulle note dell’Inno italiano, il conferimento delle cittadinanze onorarie ai 230 compagni nati da famiglie migranti originarie di 25 diversi Paesi: Ghana, Egitto, Marocco, Filippine, Albania, Nigeria, Sri Lanka, Romania, Austria, Moldavia, Perù, Cina, Guinea, Senegal, Tunisia, Turchia, Georgia, Serbia, Ucraina, Kosovo, Bangladesh, Polonia, India, Libia e Colombia.

