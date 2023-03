Boom di domande per il Decreto Flussi: in poche ore già inviate 240mila richieste

Roma, 27 marzo 2023 – Questa mattina è stato aperto il portale per inviare le domande di ingresso dei lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato e stagionale. Nel giro di poche ore, durante il Click Day del Decreto Flussi, le domande inviate sono state più di 240mila: un numero estremamente superiore rispetto ai posti messi a disposizione dal governo, 82.705. E questo dimostra ancora una volta la necessità dei lavoratori stranieri in Italia.

Decreto Flussi, boom di domande durante il Click Day

Tutte le domande presentate sono già state caricate nella piattaforma telematica, e saranno distribuite per ambito provinciale a ciascuno Sportello Unico per l’Immigrazione. L’ufficio si occuperà poi di istruirle tramite un sistema informatico dedicato. Il tutto considerando, però, il limite della quote imposto dal governo Meloni. Le domande saranno comunicate in via telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’importanza di una procedura informatizzata risiede nella possibilità di gestire il flusso di richieste in modo più efficiente. Snellendo, così, la burocrazia e riducendo i tempi di attesa per l’ottenimento dei permessi di lavoro. A spiegarlo è direttamente un comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno.

E’ chiaro, tuttavia, che il numero di domande arrivate nel giro di poche ore dimostra quanto in Italia ci sia bisogno di manodopera da parte dei lavori stranieri. In questo senso il Decreto Flussi risulta essere un mezzo estremamente necessario, ma non sufficiente a rispondere alle richieste degli imprenditori.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia