Cittadinanza italiana: verso il referendum tra numeri, diritti e consapevolezza

Milano, 26 maggio 2025 – A pochi giorni dal referendum dell’8 e 9 giugno sulla concessione della cittadinanza italiana a cittadini con background migratorio, Fondazione ISMU ETS accende i riflettori su un tema cruciale ma spesso vittima di disinformazione e pregiudizi.

Nel 2024, oltre 217mila persone hanno acquisito la cittadinanza italiana, confermando un trend in crescita che per il terzo anno consecutivo supera le 200mila unità. Ma non è solo una questione di numeri: è il quando e il perché che devono guidare la riflessione pubblica.

Il webinar: capire prima di votare

Con l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione chiari e corretti, Fondazione ISMU ETS ha organizzato per oggi, 26 maggio (ore 12.30 – 14.00), il webinar “Verso il referendum sulla cittadinanza. Non quanti, ma quando e perché?”. L’iniziativa fa parte del progetto europeo RISE, che promuove una partecipazione responsabile e informata alle elezioni.

Tra i relatori:

Ennio Codini , moderatore e Responsabile Settore Legislazione

, moderatore e Responsabile Settore Legislazione Sara Morlotti , esperta di legislazione sulla cittadinanza

, esperta di legislazione sulla cittadinanza Giorgia Papavero , statistica

, statistica Sumaya Abdel Qader , sociologa e scrittrice

, sociologa e scrittrice Nicola Pasini, Segretario Generale ISMU ETS

I dati che contano

Dai dati ISTAT e ISMU, emerge che nel 2023:

il 40% ha acquisito la cittadinanza per residenza continuativa (naturalizzazione)

ha acquisito la cittadinanza per (naturalizzazione) il 12% per matrimonio

per quasi il 50% per trasmissione dai genitori, scelta al compimento dei 18 anni o discendenza (ius sanguinis)

Queste ultime modalità sono triplicate in 10 anni: da 39mila nel 2013 a oltre 103mila nel 2023. La naturalizzazione ha raggiunto le 85mila unità, con un aumento del 127%.

Un nuovo volto dell’Italia

La nuova cittadinanza è anche giovane: il 48% dei nuovi italiani ha meno di 30 anni, e i minorenni rappresentano da soli il 37% delle acquisizioni. Il dato evidenzia che l’integrazione riguarda spesso seconde generazioni, nate e cresciute in Italia, che solo al compimento della maggiore età possono scegliere di essere formalmente riconosciute come italiane.

Uno spazio per riflettere

L’obiettivo del webinar non è polarizzare il dibattito, ma informare e coinvolgere, per permettere a ciascun cittadino di votare consapevolmente. Sul sito di ISMU è disponibile una sezione dedicata al referendum con approfondimenti, analisi e persino un quiz anonimo per testare le proprie conoscenze sul tema:

👉 https://www.ismu.org/referendum-acquisizione-cittadinanza