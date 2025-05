Attracca a Salerno la nave Solidaire: tra i 252 migranti, quasi 100 minori soli

Roma, 26 maggio 2025 – È attraccata al Molo Manfredi di Salerno la nave ONG Solidaire, battente bandiera tedesca, con a bordo 252 migranti soccorsi in mare. Si tratta del 40esimo sbarco nella città campana, che anche questa volta si è trovata al centro della macchina dell’accoglienza.

Sin dalle prime ore del mattino, le autorità locali – coordinate dalla Prefettura – erano già operative, in attesa dello sbarco. L’organizzazione ha visto coinvolti diversi soggetti istituzionali, sanitari e di protezione civile.

Particolarmente rilevante è il dato riguardante i minori non accompagnati: ben 98 sono i migranti sotto i 18 anni, di cui 84 viaggiano completamente da soli. A questi si aggiungono quattro ragazze accompagnate, otto non accompagnate e due ragazzi accompagnati. Gli adulti sono 127 uomini e 27 donne.

I migranti provengono da numerosi Paesi dell’Africa subsahariana e dal Medio Oriente, tra cui Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia e Siria.

Ancora una volta, lo sbarco mette in luce le complesse dinamiche migratorie che attraversano il Mediterraneo e la necessità di una gestione attenta e umana dei flussi, soprattutto per i soggetti più vulnerabili come i minori non accompagnati.