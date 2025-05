Piantedosi: “Dal Cpr in Albania rimpatriate 30 persone”

in

Roma, 26 maggio 2025 – Durante il Festival dell’economia di Trento, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto per fare il punto sulla situazione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) in Albania, annunciando che 30 persone sono già state rimpatriate nei primi giorni di attività.

Il ministro ha tenuto a chiarire che non si tratta di migranti irregolari qualunque, ma di persone giudicate socialmente pericolose, molte delle quali provenienti da un percorso carcerario per reati molto gravi. “Non corrisponde al vero – ha sottolineato – che nei Cpr albanesi vengano inviati migranti colpevoli solo di irregolarità amministrativa”.

Piantedosi ha inoltre ribadito la volontà del governo di potenziare la funzionalità del centro, in attesa del verdetto della Corte di giustizia europea e delle nuove regole comunitarie previste per giugno 2026, che potrebbero consentire un utilizzo più ampio della struttura.

Il messaggio è chiaro: i Cpr in Albania, secondo il Viminale, devono essere strumenti di sicurezza, controllo e detenzione selettiva, non luoghi di semplice contenimento per migranti irregolari.