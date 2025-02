Click Day 2025: dal 5 febbraio le domande per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia

Roma, 4 febbraio 2025 – A partire da domani, 5 febbraio 2025, i datori di lavoro italiani potranno presentare le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri nell’ambito dei flussi di ingresso previsti per il nuovo anno. Il numero complessivo di ingressi autorizzati supera le 180.000 unità, e la procedura avverrà tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata allo Sportello Unico Immigrazione.

Le richieste potranno essere inviate dai datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso novembre, seguendo il calendario stabilito dal governo:

5 febbraio 2025, dalle ore 9:00: apertura delle domande per lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con accordi di cooperazione con l’Italia;

apertura delle domande per lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con accordi di cooperazione con l’Italia; 7 febbraio 2025, dalle ore 9:00: avvio della presentazione per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, compresi quelli del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, sia “in quota” che “fuori quota”;

avvio della presentazione per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, compresi quelli del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, sia “in quota” che “fuori quota”; 12 febbraio 2025, dalle ore 9:00: apertura delle domande per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Successivamente, anche i datori di lavoro che non hanno precompilato le richieste potranno inoltrarle attraverso il portale ministeriale. Tuttavia, le loro possibilità di successo saranno ridotte, in quanto la maggior parte delle quote disponibili verrà assegnata durante i giorni dedicati ai “click day”.

L’accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei lavoratori stranieri è regolamentato da precise quote annuali, con l’obiettivo di bilanciare la domanda e l’offerta nei settori che necessitano di manodopera aggiuntiva. Il sistema dei click day, sebbene critico per la sua rapidità nell’assegnazione delle quote, resta il metodo principale per gestire l’ingresso dei lavoratori stranieri.

I datori di lavoro interessati sono dunque chiamati a rispettare le scadenze e a prepararsi adeguatamente per inviare le domande nel più breve tempo possibile, al fine di aumentare le probabilità di ottenere le autorizzazioni necessarie all’assunzione.