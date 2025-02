Lavoratori domestici: i nuovi minimi retributivi e i contributi per il 2025

in

Roma, 3 febbraio 2025 – Sono stati pubblicati i minimi retributivi e dei contributi per colf, badanti e altri lavoratori domestici nel 2025, con piccole variazioni rispetto allo scorso anno.

I nuovi minimi retributivi sono stati definiti nel corso di una riunione tenutasi il 29 gennaio scorso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL del lavoro domestico. Qui la tabella con i valori aggiornati.

Con la circolare n.29 del 30 gennaio 2024, l’Inps ha, invece, comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti