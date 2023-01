Consegnate al sindaco di Ticineto (Alessandria) 600 firme per centro accoglienza migranti

Roma, 24 gennaio 2023 – Nella serata di ieri, una delegazione di cittadini ha consegnato al sindaco Cesare Calabrese un plico contenente 600 firme raccolte in una sola settimana per chiedere una rivalutazione della decisione di attivare un Centro di accoglienza straordinaria per 25 richiedenti asilo nel paese di Ticinese (Alessandria), che conta 1300 abitanti.

Il sindaco ha sottolineato che il numero di adesioni all’appello è notevole e conferma la necessità di garantire un’accoglienza sostenibile e proporzionale. Domani, Calabrese si recherà personalmente in Prefettura ad Alessandria per consegnare le sottoscrizioni e ribadire la posizione del paese in merito alla questione.

Intanto, il sindaco ha espresso la sua gratitudine per l’attivismo civile e costruttivo dimostrato dai cittadini in questi giorni, in relazione a una tematica delicata come quella dell’accoglienza dei richiedenti asilo.