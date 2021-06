Consulenze on line: da oggi l’app Migreat disponibile anche per dispositivi mobile iOS Apple

Roma, 24 giugno 2021 – Da oggi l’app Migreat di Stranieri in Italia è disponibile anche per dispositivi mobile iOS.

L’app Migreat – Stranieri in italia è uno strumento gratuito già disponibile per utenti con dispositivi mobile Android – nato per favorire l’integrazione dei migranti, i nuovi cittadini d’Europa, che sta generando nuovi modi di vivere la solidarietà che vanno oltre la prima accoglienza. L’obiettivo di Migreat è di facilitare il più possibile l’accesso a informazioni di qualità per gli stranieri in Italia attraverso la consulenza in remoto con esperti in materia di immigrazione, cittadinanza e lavoro. Gli utenti, con pochi tocchi sul cellulare, possono fare richiesta per una consulenza diretta con esperti di immigrazione al solo costo di 1.99 euro, da oggi anche su dispositivi Apple.

“La forza della nuova app Migreat, già scaricata da oltre 10mila utenti – spiega Victoria Leonhardt, direttrice di Migreat – è che permette di risolvere tematiche quotidiane e concrete prenotando direttamente una consulenza con un esperto direttamente dall’app a un prezzo molto basso. Le tecnologie informatiche sono la nuova cosa pubblica: si riparte da qui per cambiare (si spera) la società del presente e del prossimo futuro”.

La potenzialità della nuova app è notevole: grazie ad essa si possono risolvere problemi molto più stringenti di cercare un luogo di attrazione per passare un pomeriggio in compagnia. Parliamo dell’accoglienza e dell’inserimento dei migranti all’interno del tessuto sociale delle nostre città. Già da qualche anno infatti si è creato un certo interesse nei confronti delle applicazioni che aiutano i migranti ad affrontare le sfide di una nuova vita in un paese che non si conosce. Stranieri in Italia ha raccolto la sfida e ne ha lanciata una nuova, nata dall’esperienza ventennale che la contraddistingue.

