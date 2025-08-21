Contrasto al lavoro sommerso e al caporalato: nuovo invito per progetti finanziati dal fondo fami 2021-2027

Roma, 21 agosto 2025 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione Generale per le Politiche migratorie e l’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 97 del 1° agosto 2025, che dà il via a un nuovo invito ad hoc per la presentazione di proposte progettuali.

L’iniziativa, sostenuta dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, mette a disposizione 15 milioni di euro per un progetto che prosegua l’esperienza già avviata con “Common Ground” e che sia finalizzato al contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, oltre che al sostegno delle vittime.

L’azione avrà carattere interregionale e interesserà le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Veneto, territori in cui i fenomeni di sfruttamento lavorativo risultano particolarmente diffusi.

Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente online attraverso il portale del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/fondiFami/#/auth/login, a partire dalle ore 16:00 del 7 agosto 2025 ed entro e non oltre le ore 16:00 del 30 ottobre 2025.

Con questa iniziativa, il Governo mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto al lavoro nero, ma anche a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, offrendo percorsi di tutela e inclusione per chi è maggiormente esposto a forme di sfruttamento.