Ancona, il sindaco Silvetti al governo: “Stop sbarchi, la città ha già dato”

Roma, 21 agosto 2025 – “Ancona ha dato, ora si guardi altrove”. Con queste parole il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, eletto con il centrodestra, interviene dopo l’ennesimo approdo di migranti al porto dorico.

Il 22 agosto la nave ong Ocean Solidaire è arrivata con a bordo 64 migranti, accolta come sempre dalle istituzioni e dalle strutture locali. “Organizzazione, risorse, strutture, beni di primo soccorso non sono mai stati negati – ha spiegato Silvetti – ma non possiamo più tacere sul fatto che le Ong continuino a trasportare migranti in maniera strumentale e che si scelgano porti lontani dai luoghi di recupero in mare”.

Secondo il primo cittadino, il numero di sbarchi sta diventando insostenibile per la città e per le Marche. Da qui l’appello al governo affinché vi sia una rivisitazione complessiva della gestione, “alla luce delle esigue risorse e della necessità di garantire la continuità delle attività portuali”.