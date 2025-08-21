La Commissione Europea apre consultazioni su povertà, diritti sociali e società civile

Roma, 21 agosto 2025 – La Commissione Europea ha avviato tre importanti consultazioni pubbliche, tuttora aperte, che mirano a raccogliere opinioni e proposte su temi centrali per il futuro sociale dell’Unione. Cittadini, esperti, organizzazioni della società civile e parti sociali hanno la possibilità di partecipare fino all’inizio dell’autunno, contribuendo direttamente alla definizione delle prossime strategie comunitarie.

Le consultazioni riguardano tre ambiti chiave:

Strategia dell’UE contro la povertà

La Commissione intende sviluppare la prima strategia europea dedicata specificamente alla lotta contro la povertà, con l’obiettivo di ridurre di almeno 15 milioni le persone a rischio entro il 2030. La consultazione, aperta dal 28 luglio, resterà disponibile fino al 24 ottobre 2025.

Piano d’azione per il Pilastro europeo dei diritti sociali (2026–2030)

In questo caso l’obiettivo è valutare i risultati del piano 2021–2025 e raccogliere contributi per il nuovo ciclo 2026–2030. Tutti i cittadini e gli stakeholder interessati possono partecipare fino al 10 settembre 2025, inviando le proprie osservazioni in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE.

Strategia UE per la società civile

Questa consultazione si concentra sul rafforzamento del ruolo e del sostegno alla società civile, in un contesto segnato dalla riduzione dello spazio civico e dalle difficoltà incontrate da ONG e associazioni che operano nella difesa dei diritti umani e dei valori democratici. La raccolta dei contributi resterà aperta fino al 5 settembre 2025.

Per partecipare è sufficiente collegarsi al portale ufficiale “Have Your Say” della Commissione Europea, selezionare la consultazione di interesse e compilare il questionario online. È possibile contribuire come singoli cittadini o come organizzazioni, segnalando criticità, proponendo soluzioni o allegando documenti e rapporti utili.

I contributi raccolti saranno utilizzati per delineare le nuove strategie europee su povertà, diritti sociali e società civile, che andranno a incidere in maniera significativa sulle politiche dell’Unione nei prossimi anni.

Maggiori informazioni e accesso ai questionari sono disponibili al link ufficiale: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_it.