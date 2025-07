Cornedo Vicentino: incendio in abitazione occupata da migranti, quindici evacuati

in

Roma, 29 luglio 2025 – Paura a Cornedo Vicentino (provincia di Vicenza) per un incendio in una palazzina che ospitava migranti. Le fiamme, scoppiate alle 7 del mattino, hanno costretto all’evacuazione quindici persone. Passanti e residenti hanno lanciato l’allarme; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Una persona è stata soccorsa e ha poi rifiutato il ricovero.

Il rogo è partito dal sottotetto, che è andato completamente distrutto. Le squadre di Schio e Arzignano, con autopompe e autoscala, hanno evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Le cause non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti da parte dei pompieri e dei Carabinieri. I danni alla struttura sono ingenti.