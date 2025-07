Giubileo dei Giovani: preghiera, solidarietà e memoria dei martiri

Roma, 29 luglio 2025 – Il prossimo Giubileo dei Giovani sarà animato da numerosi momenti di preghiera e di incontro promossi dai Giovani per la Pace, movimento legato alla Comunità di Sant’Egidio. I volontari affiancano ogni giorno minori in difficoltà, senza dimora, rifugiati e anziani soli e, grazie agli Ecolab di Pace, promuovono progetti di solidarietà sostenibile. Centinaia di studenti delle scuole superiori e universitari, provenienti da Roma e da altre città italiane ed europee, racconteranno ai coetanei la bellezza di una vita spesa per il Vangelo al servizio dei poveri e della pace.

Il programma prevede anche conferenze dedicate ai nuovi martiri. Una sarà centrata su Floribert Bwana Chui, giovane di Goma (Repubblica Democratica del Congo) ucciso nel 2007 per essersi opposto a un tentativo di corruzione e recentemente beatificato.

Altri appuntamenti dal 30 luglio al 1° agosto avranno per tema “Ero straniero e mi avete accolto”, “Le periferie della vita: bambini e anziani” e “Beati gli operatori di pace”. Nella basilica di Santa Maria in Trastevere si pregherà per la pace ogni giorno alle 18 e alle 20, e in piazza si terranno momenti di festa. A San Bartolomeo all’Isola, dove sono custodite le reliquie dei testimoni della fede del XX e XXI secolo, è atteso un grande afflusso di pellegrini; oltre mille giovani da tutto il mondo si sono già prenotati per visitare il Memoriale dei Nuovi Martiri, istituito da Giovanni Paolo II dopo il Grande Giubileo del 2000.