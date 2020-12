Coronavirus. Il commissario Arcuri: “Vaccineremo anche i migranti, hanno stessi diritti degli italiani”

in

Roma, 7 dicembre 2020 – Il vaccino anti Covid verrà somministrato anche ai migranti presenti in Italia regolarmente. Lo ha affermato ieri il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri.

Intervenuto durante la trasmissione Mezz’ora in più su Raitre Arcuri ha affermato che “i migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione. Tutte le persone che vivono in Italia dovranno avere la possibilità di essere vaccinati, nei limiti della gerarchia delle priorità e delle regole”.

continua su: https://www.fanpage.it/politica/covid-arcuri-assicura-vaccineremo-anche-i-migranti-hanno-stessi-diritti-degli-italiani/

https://www.fanpage.it/