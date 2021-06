Covid. L’Italia fuori dallo stato d’emergenza a fine luglio

Roma, 15 giugno 2021 – “Con i dati che attendiamo per venerdì, quasi tutto il Paese sarà in zona bianca, in pratica il 99% degli italiani. Sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza che scade a fine luglio, dare un segnale positivo al Paese. Per la fine dell’anno in ogni caso la pandemia da Covid-19 sarà alle spalle, gradualmente riavremo una vita più simile a quella di prima, anche se qualche differenza ci sarà sempre”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a La Stampa.

Sulla mascherina, spiega, “ritengo realistica la previsione del presidente Draghi, per la metà di luglio: prima le toglieremo all’aperto, mentre al chiuso servirà più tempo. Anche qui, un passo alla volta: credo che la mascherina sia un costo relativo da sostenerere”