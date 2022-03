Crisi ucraina, mille profughi giunti in Italia. Potrebbero arrivarne almeno 800mila

Roma, 2 marzo 2022 – In Italia ne sono arrivati già circa un migliaio, per lo più donne e bambini, quasi tutti diretti a casa di familiari o amici che vivono e lavorano nella Penisola.

L’associazione Italia-Ucraina stima in 800-900 mila i profughi che potrebbero cercare rifugio in Italia, ma è impossibile prevedere quanti saranno coloro che nelle prossime settimane potrebbero arrivare. Il Viminale, al momento, ha predisposto un piano di accoglienza per 16mila posti nelle strutture destinate ai migranti, 13mila nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e 3.000 nella rete Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) quest’ultimo decisamente più adatto visto che – almeno per ora – a cercare rifugio sono soprattutto anziani, donne e bambini.

Secondo le previsioni fatte da Unhcr e Nato – che parlano di 5-6 milioni di persone in fuga dall’Ucraina – i posti potrebbero essere del tutto insufficienti, ma – spiegano a Repubblica.it fonti del Viminale – si tratta solo del primo step di un piano impossibile da definire nei numeri e che conta molto sul lavoro nei territori dei prefetti e sulla gara di solidarietà che si sta già registrando.