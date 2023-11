Crisi umanitaria sulle isole greche del Mar Egeo: Medici Senza Frontiere denuncia violenze contro i migranti

Roma, 2 novembre 2023 – Medici senza frontiere (Msf) ha recentemente pubblicato un rapporto che denuncia una grave crisi umanitaria nelle isole greche del Mar Egeo, in cui le persone in cerca di sicurezza sono vittime di aggressioni, trattamenti degradanti e violenze fisiche. Questo sconcertante quadro è stato tracciato sulla base delle informazioni raccolte nel periodo compreso tra agosto 2021 e luglio 2023 dalle équipe mediche di Msf operanti nelle isole di Lesbo e Samos.

Le cifre e i dettagli presentati nel rapporto gettano luce sulla gravità della situazione. Negli ultimi due anni, Msf ha fornito assistenza medica a 7.904 persone, tra cui 1.520 bambini, poco dopo il loro arrivo nelle isole. Questi dati rivelano un costante afflusso di persone in cerca di sicurezza e rifugio, e mettono in evidenza la necessità urgente di azioni concrete da parte delle autorità greche ed europee.

Il presidente internazionale di Msf, Christos Christou, ha sollecitato il governo greco e i leader europei a prendere misure immediate per garantire che le persone in cerca di protezione in Grecia siano trattate con umanità e dignità. Questo appello è tanto urgente quanto necessario, considerando le terribili condizioni in cui si trovano le persone che attraversano il Mar Egeo in cerca di una vita migliore.

Il rapporto di Msf non si limita a denunciare le violenze e le atrocità subite dalle persone in cerca di sicurezza, ma chiede anche la fine del clima di impunità per coloro che perpetrano violenza contro di loro. È un appello all’accountability e alla giustizia, invitando le autorità a perseguire coloro che commettono abusi contro i diritti umani.

Un’altra richiesta fondamentale avanzata da Christou è la fine definitiva dei respingimenti illegali alle frontiere. Questi respingimenti rappresentano una chiara violazione del diritto internazionale e delle convenzioni sui rifugiati. È essenziale che l’Europa e la Grecia rispettino i loro obblighi legali e umanitari nei confronti delle persone in cerca di protezione.

Per affrontare questa crisi umanitaria, Msf ha anche proposto l’istituzione di un sistema di monitoraggio indipendente sulle isole dell’Egeo. Questo consentirebbe una maggiore trasparenza e un controllo costante delle condizioni in cui si trovano le persone in cerca di sicurezza. Inoltre, il potenziamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare è fondamentale per prevenire ulteriori tragedie e garantire che le persone non debbano attraversare il Mar Egeo in condizioni pericolose.