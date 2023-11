Genova, al via il corso di formazione per diventare tutor dei minori stranieri non accompagnati

Roma, 2 novembre 2023 – Il prossimo 17 e 18 novembre, a Genova, prenderà il via un corso di formazione gratuito dedicato a chi desidera diventare, a titolo volontario e senza alcun compenso, tutore dei circa 900 migranti minorenni non accompagnati attualmente presenti in Liguria. L’iniziativa è promossa dall’ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con il contributo del docente di Pedagogia dell’Università di Genova e Firenze, il professor Dario Arkel.

Genova, un corso per diventare tutor di migranti minori non accompagnati

La presenza di questi giovani migranti non accompagnati nella regione ligure è una questione importante e in costante evoluzione. Attualmente, si stima che siano circa 900 i minori non accompagnati, con la stragrande maggioranza di essi di sesso maschile. Di questi, più di 600 risiedono nella città di Genova. Fino a oggi, sono stati formati 260 tutori in Liguria, di cui il 65% sono donne e il restante 35% sono uomini. Attualmente, sono 89 i tutori attivi, inclusi 11 che si occupano di tutele multiple.

“I liguri che scelgono liberamente di intraprendere questo percorso rappresentano uno straordinario esempio di cittadinanza attiva oltre che una risorsa. Da anni la Regione Liguria sostiene la formazione di queste figure promuovendo i corsi per diventare tutori. Anche grazie all’alta professionalità della formazione stiamo ottenendo risultati importanti”, ha spiegato l’assessore regionale alla Tutela e valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro.

Il corso di formazione rappresenta un’opportunità unica per chiunque desideri contribuire in modo significativo all’integrazione e alla tutela di questi giovani migranti. Oltre a fornire loro il supporto di cui hanno bisogno, i tutori volontari svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare questi ragazzi a costruire un futuro migliore e più stabile nel nostro Paese.

Il corso sarà condotto dal professor Dario Arkel, un esperto di pedagogia con una vasta esperienza nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza. Gli insegnamenti copriranno una serie di argomenti cruciali, tra cui le leggi e i diritti dei minori non accompagnati, le questioni psicologiche e sociali a cui potrebbero essere esposti questi giovani, e le strategie per promuovere un ambiente favorevole all’apprendimento e all’integrazione.

