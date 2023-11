Nel mondo sono almeno 110 milioni le persone in fuga da povertà e conflitti: i dati del rapporto UNHCR

Roma, 2 novembre 2023 – Nel mondo, la crisi dei rifugiati continua a rappresentare un’emergenza umanitaria senza precedenti. Secondo il rapporto “Mid Year Trends 2023” pubblicato da UNHCR (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), ben 110 milioni di migranti sono costretti a fuggire dalle guerre, dalle violenze, dalle violazioni dei diritti umani, dai disastri ambientali e dalle disuguaglianze economiche. Questo numero impressionante riflette la gravità della situazione globale, e la necessità di risposte immediate e coordinate per affrontare questa sfida.

Migranti, i dati di UNHCR

Il rapporto evidenzia che ci sono attualmente 36,4 milioni di rifugiati in tutto il mondo, di cui 30,5 milioni sono sotto la protezione dell’UNHCR, mentre altri 5,9 milioni sono sotto l’egida dell’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. Inoltre, si contano 62,5 milioni di sfollati interni e 6,1 milioni di richiedenti asilo.

Le nazioni che ospitano il maggior numero di migranti rifugiati includono la Repubblica Islamica dell’Iran e la Turchia, con rispettivamente 3,4 milioni di rifugiati. Seguono la Germania (2,5 milioni), la Colombia (2,5 milioni) e il Pakistan (2,1 milioni). Dal rapporto emergono tre principali fonti di fuga: Siria (con 6,5 milioni di rifugiati), Afghanistan (6,1 milioni) e Ucraina (5,9 milioni). Tutti paesi che hanno subìto conflitti, persecuzioni e disastri che hanno spinto milioni di persone a cercare sicurezza altrove.

Un dato particolarmente preoccupante riguarda la Siria, dove metà della popolazione è ora sfollata, con 6,7 milioni di persone all’interno del Paese e altri 6,7 milioni di rifugiati all’estero. La maggior parte dei quali, tra l’altro, è ospitata in Turchia. In Ucraina, invece, circa 1,1 milioni di cittadini si sono sfollati nei primi sei mesi del 2023, con la maggior parte di loro che ha cercato rifugio in altri Paesi europei, fuggendo da un contesto di conflitto in corso.

Infine, altri Stati, come il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Myanmar e Afghanistan, poi, affrontano situazioni altrettanto complesse con milioni di persone coinvolte in sfollamenti forzati e richieste di asilo.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia