Formazione gratuita per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati in Liguria

Roma, 3 novembre 2023 – Nel cuore della splendida città di Genova, il prossimo 17 e 18 novembre, avrà inizio un corso di formazione gratuito destinato a coloro che desiderano intraprendere un impegno prezioso: diventare tutori volontari e non retribuiti per i circa 900 minori stranieri non accompagnati che attualmente risiedono in Liguria. L’iniziativa è promossa dall’ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sarà guidata dal rinomato docente di Pedagogia dell’Università di Genova e Firenze, Dario Arkel.

In Liguria, la situazione dei minori stranieri non accompagnati rappresenta una sfida complessa, ma anche un’opportunità di solidarietà e cittadinanza attiva. Attualmente, il numero di questi giovani non è mai stabile, ma si stima che siano circa 900, con il 90% di essi di sesso maschile. La città di Genova ospita oltre 600 di questi giovani, i quali hanno bisogno di sostegno e orientamento per integrarsi nella società e costruire un futuro migliore.

Fin dal 2017, la Regione Liguria ha investito nella formazione di tutori per questi giovani migranti, con risultati significativi. Attualmente, sono stati formati 260 tutori, di cui il 65% sono donne e il 35% uomini. Di questi tutori, ben 89 sono attivamente coinvolti nell’assistenza dei minori non accompagnati, compresi 11 che forniscono tutele multiple.

L’Assessore regionale alla Tutela e valorizzazione dell’Infanzia, Simona Ferro, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, definendo coloro che scelgono volontariamente di intraprenderla come “straordinari esempi di cittadinanza attiva”. Questi tutori non solo forniscono un supporto vitale a giovani vulnerabili, ma rappresentano anche una risorsa preziosa per la comunità.

Grazie alla professionalità della formazione offerta da Dario Arkel e all’impegno della Regione Liguria, si sta assistendo a una crescita significativa nel numero di tutori volontari, garantendo così un futuro più luminoso per i minori stranieri non accompagnati nella regione.

Questo corso di formazione rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Liguria di contribuire attivamente alla creazione di una società inclusiva e accogliente, dimostrando che la solidarietà e la partecipazione sono strumenti fondamentali per il benessere di tutti i membri della comunità, indipendentemente dalla loro origine.