Decreto Flussi 2023: come presentare correttamente le domande

Roma, 4 dicembre 2023 – Le domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori stranieri nell’ambito delle 136 mila quote autorizzate dal governo per il 2023, precompilate nei giorni scorsi sul Portale Servizi (sezione Sportello unico Immigrazione) del Ministero dell’Interno, possono essere presentate attraverso lo stesso Portale secondo il calendario dei “click day” definito dal decreto flussi:

– dalle ore 9.00 del 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

– dalle ore 9.00 del 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);

– dalle ore 9.00 del 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

Di seguito, le istruzioni operative del Viminale per l’invio delle domande:

“Si informa che, alla data del click day, ai fini dell’invio della domanda, è indispensabile che la stessa si trovi nello stato “da inviare”, visibile nella sezione “Riepilogo domande”.

Le domande che si trovano nel predetto stato (“da inviare”) saranno trasmissibili – a decorrere dalle ore 9.00 – utilizzando il pulsante “Invia domande” presente nella stessa sezione “Riepilogo domande”.

Ai fini dell’invio, dalle ore 9.00, occorre procedere in ordine come di seguito riportato:

1 entrare nella sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2023/Click-day 2023” o, se si è già dentro a tale sezione, aggiornare preliminarmente la pagina selezionando la voce “Compila Domande Decreto Flussi 2023/Click-day 2023” (il tasto “invia domande” da grigio diventerà di colore blu e la casella “Seleziona tutte le domande da inviare” diventerà selezionabile),

2 spuntare sempre la casella denominata “Seleziona tutte le domande da inviare” presente nella stessa sezione “Riepilogo domande”,

3 cliccare sul tasto ” Invia domande”,

4 attendere che scompaia l’immagine dell’icona di caricamento e che appaia il messaggio di avvenuto inoltro delle domande (La durata prolungata del caricamento non è indice di blocco o criticità del sistema, ma della lavorazione in corso. Non è consigliabile uscire dalla pagina durante il caricamento).

Si precisa che il sistema consentirà l’invio solo dei modelli di domanda previsti nella specifica giornata di click day”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti