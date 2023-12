Ferrara, presentato un progetto di alfabetizzazione e lavoro per l’inclusione dei migranti

in

Roma, 1 dicembre 2023 – Un ambizioso progetto di inclusione sociale e civica è stato presentato ieri nella sede di Confindustria a Ferrara. A promuovere l’iniziativa sono stati i Rotary Ferrara e Ferrara est, in collaborazione con varie realtà cooperative e istituzioni locali, e coinvolgerà circa trenta migranti.

Il progetto si propone due obiettivi principali: fornire alfabetizzazione ed educazione di base a un gruppo selezionato di richiedenti asilo e favorire lo sviluppo economico e comunitario. La presentazione ha coinvolto i presidenti dei Rotary Adele Del Bello e Paolo Govoni, insieme a rappresentanti di associazioni come arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Città del Ragazzo, Confindustria Emilia Area centro e Cattedra Unesco.

Il prefetto Massimo Marchesiello ha partecipato sia alla conferenza stampa che alla successiva tavola rotonda, esprimendo il suo sostegno all’iniziativa. Il progetto coinvolgerà un gruppo di 25-30 migranti richiedenti asilo, ospitati nei centri di accoglienza locali, con l’obiettivo di offrire loro opportunità di apprendimento e lavoro. Tra l’altro, il prefetto ha sottolineato che il progetto, in corso fino a giugno, sarà a costo zero, sfruttando finanziamenti pubblici esistenti, contributi di vari partner e il volontariato dei rotariani.

Il tutto si articolerà in tre fasi: profilazione, orientamento e formazione civica e professionale, e inserimento lavorativo. La selezione dei beneficiari avverrà in collaborazione con centri di accoglienza, arcidiocesi, associazione Migrantes, Città del Ragazzo, Centro per l’impiego e Confindustria. Le attività formative, infine, comprenderanno corsi di lingua italiana, educazione civica e percorsi professionalizzanti nelle aree di vendita, ristorazione, logistica, amministrazione segretariale, pulizia, meccanica e verde.

