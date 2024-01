Decreto Flussi 2023: distribuite altre quote per stagionali e conversioni

in

Roma, 26 gennaio 2024 – Dopo la prima distribuzione di fine dicembre, il 24 gennaio il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha distribuito tra le province altre quote residue del decreto flussi 2023, in modo da consentire il rilascio dei nulla osta al lavoro a fronte delle domande presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

In particolare, una nota della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 24 gennaio 2024 ha attribuito le 21 mila quote residue destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. La distribuzione è stata fatta sulla base delle domande presentate agli Sportelli Unici sull’Immigrazione e delle indicazioni arrivate da alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro (previa consultazione con le parti sociali).

Con stessa nota sono state inoltre distribuite a livello provinciale oltre 3 mila quote destinate alla conversione di permessi di soggiorno di lavoratori già presenti in Italia, nella maggioranza dei casi da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale. La distribuzione è sufficiente a coprire tutte le domande presentate sui territori.

