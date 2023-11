Decreto Flussi 2023: il modulo per la richiesta di personale al Centro per l’Impiego

Roma, 9 novembre 2023 – Il DPCM 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025” autorizza l’ingresso in Italia nel corso del triennio di 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Per il 2023 sono disponibili 136 mila quote e le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 2 dicembre.

Prima di chiedere di far arrivare e assumere un lavoratore straniero dall’estero, i datori di lavoro devono, però, presentare una richiesta al Centro per l’impiego per verificare l’eventuale disponibilità di lavoratori con le caratteristiche desiderate già presenti in Italia. L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ha pubblicato una spiegazione della procedura e il modulo da utilizzare per la richiesta, oltre a una serie di informazioni utili per gli operatori dei Centri per l’impiego.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti