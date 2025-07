Decreto Flussi 2025: al via la precompilazione delle domande per i lavoratori stagionali del turismo

Roma, 3 luglio 2025 – È ufficialmente aperta la finestra per la precompilazione delle domande di nulla osta destinate all’assunzione di lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero, nell’ambito della seconda tranche prevista dal Decreto Flussi 2025.

I datori di lavoro interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno per compilare le richieste dal 1° al 31 luglio, tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Questa fase è pensata per agevolare le operazioni in vista del click day, fissato per il 1° ottobre 2025, quando a partire dalle ore 9:00 le domande potranno essere inviate ufficialmente.

Questa nuova tornata di richieste mira a rispondere al fabbisogno invernale di manodopera del comparto turistico, completando gli ingressi già autorizzati nella prima parte dell’anno.

Per chi avesse problemi tecnici o necessitasse di chiarimenti, è disponibile un Help Desk accessibile tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page del portale o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00.

La possibilità di salvare le domande in anticipo rappresenta un’opportunità strategica per le aziende che desiderano assicurarsi lavoratori in tempo utile per la stagione invernale, evitando errori o rallentamenti durante il click day.