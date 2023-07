Decreto flussi. Federalberghi: “Impatto positivo sui settori agricolo e turistico-alberghiero”

Roma, 10 luglio 2023 – Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato una decisione molto attesa dalle imprese italiane: l’ampliamento del contingente di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare nel paese per motivi di lavoro stagionale. Questa notizia è stata accolta con apprezzamento da Bernabò Bocca, il Presidente di Federalberghi, che ha elogiato la decisione e l’impatto positivo che avrà sui settori agricolo e turistico-alberghiero.

La quota aggiuntiva di 40.000 lavoratori sarà interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale, fornendo un sollievo alle imprese che hanno affrontato una carenza di manodopera in questi settori cruciali dell’economia italiana. Il Presidente Bocca ha sottolineato come le richieste d’ingresso per lavoro siano state ben tre volte superiori rispetto alle quote disponibili, rendendo necessaria l’adozione di un decreto integrativo.

Un altro aspetto positivo evidenziato da Bocca è la procedura semplificata che consentirà di rilasciare le autorizzazioni al lavoro a coloro che hanno già presentato domande durante il click-day dello scorso marzo, evitando la necessità di presentarne di nuove. Questo semplificherà notevolmente le procedure burocratiche per le imprese e accelererà l’ingresso dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano.

Secondo i dati forniti dall’INPS e elaborati dal Centro studi di Federalberghi, nel mese di luglio, considerato il momento di massima intensità lavorativa, si stima che ci siano circa 400.000 dipendenti stranieri impiegati nel settore del turismo. Questo numero rappresenta il 25% dei lavoratori occupati come dipendenti nel complesso settore turistico. L’apporto dei lavoratori stranieri è fondamentale per sostenere e far crescere l’industria turistica italiana, che è una delle principali fonti di reddito per il paese.