Decreto: innalzata a 12mila euro la soglia ISEE per accedere al Bonus sociale elettricità e gas

Roma, 25 marzo 2022 – Con il Decreto Ucraina bis approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso e pubblicato il 22 marzo in Gazzetta ufficiale oltre 5 milioni di famiglie in Italia potranno accedere al Bonus sociale elettricità e gas, che permette di ricevere uno sconto sulle bollette energetiche.

La misura approvata ha difatti ampliato la platea dei beneficiari del Bonus, innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12mila euro, per il periodo primo aprile-31 dicembre 2022.

“Sono state fatte delle scelte molto coraggiose, decidendo di tassare chi ha avuto profitti ingiustificati a causa dell’aumento del costo di gas e petrolio – ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando – e le risorse raccolte verranno così utilizzate per dare sollievo alle famiglie che versano in maggiori difficoltà, alle imprese più esposte e ai cittadini in generale. Siamo intervenuti sui destinatari del Bonus sociale elettricità e gas, innalzando la soglia ISEE di riferimento, riducendo così sensibilmente i costi delle bollette a carico dei cittadini. Siamo andati nella direzione giusta dell’equità e della difesa dell’interesse e della produzione nazionali”.

Per ricevere lo “sconto in bolletta” il processo di accesso al Bonus sociale è automatico, poiché basato sul Sistema Informativo Integrato nazionale. Sarà sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere così un’attestazione ISEE. La Dichiarazione va presentata online sul sito ufficiale dell’INPS (accedendo alla propria area personale MyINPS) oppure tramite il supporto di un Centro Assistenza Fiscale (CAF). Si ricorda che attraverso il servizio online “ISEE precompilato” è anche possibile acquisire la DSU precompilata.