Diritti fondamentali e migranti: l’allarme di Alessandro Zan dopo la missione alla FRA

Roma, 28 maggio 2025 – Durante una missione ufficiale a Vienna presso la FRA – Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali, l’eurodeputato Alessandro Zan (Pd, S&D) ha lanciato un duro monito: in Europa, e in particolare in Italia, i diritti fondamentali stanno arretrando. La missione, svolta in rappresentanza della Commissione LIBE del Parlamento europeo, ha messo in evidenza un quadro allarmante, condiviso con il collega austriaco Lukas Mandl (EPP).

Zan ha puntato il dito contro il governo italiano, che, a suo avviso, sta trasformando il Paese in un esempio negativo sul fronte dei diritti: «Basta guardare come vengono trattati i migranti e le famiglie omogenitoriali, o cosa prevede il decreto sicurezza».

In particolare, il vicepresidente della Commissione LIBE ha sottolineato che ai migranti non vengono spesso garantiti diritti essenziali come:

l’ accesso alla giustizia

le cure mediche

la tutela legale

Secondo Zan, l’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta facendo propaganda politica calpestando tali diritti e mettendo a rischio i principi fondamentali della democrazia europea. Il suo richiamo è chiaro: «È urgente rafforzare il quadro normativo europeo e dotare l’Unione e i suoi Stati membri di strumenti efficaci per tutelare i diritti di tutte e tutti».

In questo scenario, la FRA viene definita da Zan come un presidio democratico essenziale, la cui collaborazione con il Parlamento europeo deve essere rafforzata per affrontare le crescenti sfide legate ai diritti umani, in particolare quelli dei migranti e delle minoranze vulnerabili.

La dichiarazione di Zan non è solo una denuncia, ma anche un appello politico e istituzionale: l’Europa non può permettersi di arretrare sul terreno dei diritti, soprattutto nei confronti di chi, come i migranti, è più esposto a discriminazioni e abusi.