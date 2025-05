L’italiano come chiave dell’inclusione: un corso estivo per migranti e rifugiati a Roma

in

Roma, 28 maggio 2025 – In un contesto sempre più multiculturale, l’apprendimento della lingua italiana rappresenta il primo e fondamentale passo verso l’inclusione sociale. Proprio con questa consapevolezza, prende il via anche nell’estate 2025 un corso gratuito di italiano L2 (livello A1) rivolto a cittadini di Paesi terzi, promosso dalla CARITAS DIOCESANA DI ROMA attraverso il suo Centro di ascolto per migranti e rifugiati.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “L’alfabeto dei diritti”, sostenuto dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, strumento del Ministero dell’Interno dedicato a promuovere percorsi di accoglienza e integrazione. Il progetto è frutto di un’azione di rete tra diversi enti del territorio: Casa dei Diritti Sociali, Cooperativa Roma Solidarietà, CEMEA del Mezzogiorno, ARCI Solidarietà e Centro Astalli.

Il corso prenderà avvio il 23 giugno 2025, con lezioni che si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30, presso la sede della Scuola di Italiano del Centro di Ascolto, in via delle Zoccolette 19, Roma. La durata complessiva del percorso sarà di 100 ore e il livello linguistico previsto è l’A1, ovvero il primo gradino del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Destinatari dell’iniziativa sono migranti e rifugiati in possesso di regolare permesso di soggiorno e codice fiscale, per i quali il corso rappresenta un’occasione concreta per rafforzare l’autonomia personale e accedere più facilmente a percorsi lavorativi, formativi e di cittadinanza attiva.

Attraverso un insegnamento che mette al centro la persona e i suoi diritti, questo corso estivo non è solo una proposta formativa, ma un vero e proprio strumento di promozione dell’inclusione, grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità locali. Un piccolo ma significativo passo verso un’Italia più accogliente, capace di trasformare la lingua in un ponte di partecipazione e dignità.