Diritti in carcere: aggiornata la guida per le persone straniere detenute

Roma, 23 aprile 2025 – È stata recentemente aggiornata la guida per la persona straniera privata della libertà personale, uno strumento fondamentale pensato per garantire informazione, orientamento e tutela dei diritti delle persone straniere detenute in Italia. Il progetto è promosso da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione APS), dalla Clinica Legale Libertà personale e Tutela dei Diritti e dall’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino.

La guida multilingue – disponibile in italiano, inglese, francese e arabo – è uno strumento concreto rivolto sia alle persone detenute di origine straniera sia a operatori e operatrici che lavorano negli istituti penitenziari.

Contenuti principali della guida

Il documento fornisce una panoramica aggiornata della normativa su immigrazione e asilo, con un taglio pratico e facilmente accessibile. I principali argomenti trattati includono:

Permesso di soggiorno : requisiti e procedure per il rilascio o il rinnovo del permesso , anche direttamente dal carcere. Particolare attenzione è data ai reati ostativi che impediscono il rilascio o il rinnovo.

: requisiti e procedure per il rilascio o il , anche direttamente dal carcere. Particolare attenzione è data ai che impediscono il rilascio o il rinnovo. Tipologie di permessi : sono descritte diverse forme di permesso di soggiorno (lavoro, lungo soggiorno, motivi familiari, cure mediche , gravidanza , vittime di tratta , violenza domestica , sfruttamento lavorativo , protezione sociale ). Viene inoltre specificato quali permessi possono essere richiesti tramite KIT postale e quali necessitano la presentazione in Questura .

: sono descritte diverse forme di (lavoro, lungo soggiorno, motivi familiari, , , , , , ). Viene inoltre specificato quali permessi possono essere richiesti tramite e quali necessitano la . Protezione internazionale : vengono spiegate le modalità per presentare la domanda di asilo , le forme di protezione disponibili , e le procedure di impugnazione in caso di decisione negativa, inclusa la procedura accelerata .

: vengono spiegate le modalità per presentare la , le , e le in caso di decisione negativa, inclusa la . Espulsione e rimpatrio : si analizzano le misure alternative alla detenzione, le misure di sicurezza e amministrative , i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) , il divieto di reingresso e i casi in cui l’espulsione è vietata .

: si analizzano le alla detenzione, le , i , il e i casi in cui l’espulsione è . Benefici penitenziari : informazioni su permessi premio , lavoro interno ed esterno , liberazione anticipata , affidamento in prova , detenzione domiciliare e semilibertà .

: informazioni su , , , , e . Colloqui : modalità per effettuare colloqui in presenza , telefonici o tramite videochiamata , con dettagli su autorizzazioni e documentazione .

: modalità per effettuare , o tramite , con dettagli su e . Trasferimento all’estero : diritto al trasferimento verso un altro Stato UE per scontare la pena, per cittadini UE o residenti in altri Paesi membri.

: diritto al per scontare la pena, per cittadini UE o residenti in altri Paesi membri. Diritto alla salute e diritti civili: iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, codice fiscale, e iscrizione anagrafica per chi lavora anche durante la detenzione.

Strumento essenziale per la tutela dei diritti

In appendice, la guida offre un elenco dettagliato delle norme giuridiche di riferimento, utile per approfondimenti. La guida è consultabile online e scaricabile gratuitamente nelle diverse lingue.

Questa pubblicazione rappresenta un passo importante verso il rispetto dei diritti umani, contribuendo a colmare il divario informativo che troppo spesso penalizza le persone straniere in carcere.