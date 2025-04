Schlein contro “l’ipocrisia” del centrodestra: “Il Papa non merita chi deporta i migranti”

in

Roma, 23 aprile 2025 – Nel corso della commemorazione di Papa Francesco alla Camera dei Deputati, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha pronunciato un discorso acceso, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli schieramenti politici. “La scomparsa di Papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti,” ha affermato Schlein, aggiungendo che “quello che non merita è l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli e oggi cerca di seppellire nella retorica il suo potente messaggio.”

La leader dem ha poi attaccato duramente le politiche del centrodestra, accusando “chi deporta i migranti, toglie i soldi ai poveri, nega l’emergenza climatica e rifiuta le cure a chi non se le può permettere”, affermando che queste posizioni sono in aperto contrasto con l’insegnamento e l’impegno del Papa per la pace, l’accoglienza e la giustizia sociale.

Durante l’intervento, dai banchi del centrodestra si sono levati brusii di disapprovazione, e i parlamentari di maggioranza non hanno applaudito il discorso della segretaria del Pd. Al contrario, i deputati dem hanno accolto con applausi sia l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, sia quello della deputata della Lega, Simonetta Matone, che ha preso la parola a nome del partito.

L’intervento di Schlein ha dunque segnato un momento di forte contrapposizione politica, riflettendo le profonde divergenze tra le forze parlamentari sull’eredità morale e sociale del Pontefice.