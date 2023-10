Disponibili on line le traduzioni dei report sulle comunità migranti in Italia – Anno 2022

Roma, 10 ottobre 2023 – Sono online sul portale Integrazione Migranti le traduzioni delle sintesi dei Report sulle sedici comunità migranti più numerose in Italia – dati 2022.

È possibile consultare le versioni in inglese, francese o spagnolo, nella lingua vettoriale della comunità di riferimento.

Le traduzioni che, come i report in italiano, sono realizzate dalla Direzione Generale dell’immigrazione in collaborazione con Anpal Servizi S.p.A., vogliono rappresentare uno strumento per garantire una maggiore diffusione delle informazioni sulle comunità extra-UE anche fra i cittadini migranti e le loro associazioni e nei contesti internazionali.

Consulta i Rapporti Comunità Migranti in Italia – dati 2022 e le relative Sintesi nella sezione Studi e Statistiche. I Rapporti sulle comunità migranti in Italia e le relative sintesi sono pubblicati anche sul sito di ANPAL Servizi SPA.