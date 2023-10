Migranti. Il Caso Apostolico e la compressione del diritto di asilo, una critica di Laura Boldrini

Roma, 10 ottobre 2023 – Nell’ambito delle tensioni attorno al diritto di asilo, sottolineato dall’articolo 10 della Costituzione italiana, il caso della giudice Apostolico si presenta come una vicenda emblematica. La parlamentare del Partito Democratico, Laura Boldrini, ha recentemente esposto le sue preoccupazioni, accusando il governo di minare il diritto di asilo e di alimentare una campagna diffamatoria nei confronti della giudice.

Durante una visita in Sicilia, Boldrini ha esaminato da vicino la situazione nell’hotspot di Pozzallo e nel centro di trattenimento per migranti di Modica. La sua critica si concentra sull’attuale atteggiamento del governo, che sembra resistere alle critiche piuttosto che rivedere un testo che molti considerano illegittimo.

Il cuore delle accuse della Boldrini è la presunta compressione del diritto di asilo, un principio sancito dall’articolo 10 della Costituzione italiana. Tale diritto, fondamentale per la tutela delle persone in fuga da situazioni di pericolo, sembra subire una serie di pressioni e restrizioni, generando preoccupazioni per il rispetto dei diritti fondamentali.

La figura centrale di questa controversia è la giudice Apostolico, la cui storia viene descritta come un atto di difesa dei diritti fondamentali delle persone in un presidio pacifico, cinque anni fa. Boldrini denuncia un’operazione di discredito personale nei confronti della giudice, interpretandola come un tentativo di intimidire chi difende apertamente i principi che stanno alla base della democrazia.

L’ex presidente della Camera insiste sul fatto che la manifestazione in cui Apostolico ha partecipato includeva non solo esponenti politici ma anche laici, cattolici, sindacati, scout e cittadini comuni. L’affermazione “siamo tutti antifascisti” viene considerata da Boldrini legittima e auspicabile, un richiamo a difendere i valori democratici e a opporsi a qualsiasi forma di discriminazione.

In conclusione, l’ondata di critica di Laura Boldrini si concentra sulla presunta intimidazione della giudice Apostolico, la quale, secondo la parlamentare, ha agito in difesa dei diritti fondamentali. La vicenda evidenzia un clima di crescente tensione attorno al diritto di asilo e solleva domande cruciali sulla tutela dei diritti umani in un contesto di politiche migratorie sempre più restrittive. La Boldrini, pertanto, chiama all’unità nella difesa di principi democratici, sottolineando che l’impegno per i diritti fondamentali dovrebbe essere una causa condivisa da tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica.