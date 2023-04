Dl migranti, opposizioni all’attacco: “Governo arrogante”

Roma, 6 aprile 2023 – La discussione sul dl migranti in commissione Affari Costituzionali al Senato si è rivelata piuttosto animata, con maggioranza e opposizioni che si sono scontrate sulle modalità di esame del provvedimento. In particolare, le opposizioni hanno criticato il centrodestra per la sua arroganza e scorrettezza, accusandolo di aver ritardato l’esame del decreto e di non aver condiviso le proposte di modifica.

La questione principale è stata l’aggiunta di un emendamento che prevede l’ammissione di ulteriori quote di lavoratori stranieri provenienti da Paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio. Secondo le opposizioni, questa proposta è stata presentata in modo scorretto, senza la possibilità di discuterne e avanzare proposte di modifica.

Il Partito Democratico ha deciso di abbandonare i lavori della commissione in segno di protesta. Tuttavia, il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato ha definito questa mossa come una “sceneggiata deprimente”, accusando il Pd di aver ostacolato il regolare svolgimento dei lavori.