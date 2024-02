Donald Trump annuncia un’imponente operazione di espulsioni di migranti illegali in caso di vittoria alle elezioni

in

Roma, 12 febbraio 2024 – In una dichiarazione recente, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha applaudito il mancato accordo in Congresso sull’immigrazione, definendolo una “importante vittoria” e promettendo – in caso di una sua vittoria alle prossime elezioni – un massiccio piano di espulsioni di migranti illegali al suo ritorno alla Casa Bianca.

Trump ha criticato apertamente il piano dell’attuale amministrazione guidata da Joe Biden per il confine con il Messico, definendolo “disastroso”. Ha sottolineato che la scorsa settimana è stata segnata da un successo nel contrastare ciò che considera una politica di confini aperti dannosa per la sicurezza nazionale.

“Il primo giorno che sarò in carica, metterò fine alla politica dei confini aperti dell’amministrazione Biden e lancerò la maggiore operazione di espulsioni nella storia americana”, ha dichiarato Trump. Ha enfatizzato la necessità di adottare misure rigorose per affrontare l’immigrazione illegale, sottolineando che non c’è altra scelta.

La promessa di Trump di intensificare gli sforzi di espulsione suscita polemiche e solleva interrogativi sulla direzione futura della politica migratoria degli Stati Uniti. Il suo impegno a porre fine alla politica dei confini aperti riflette la sua visione di una maggiore sicurezza nazionale e controllo sull’immigrazione.

L’annuncio dell’ex presidente potrebbe anche alimentare il dibattito sulle politiche migratorie, evidenziando le profonde divisioni esistenti tra le due principali forze politiche negli Stati Uniti. Mentre alcuni sostengono che misure più severe sono necessarie per proteggere il confine e la sicurezza nazionale, altri criticano l’approccio proposto da Trump come eccessivamente restrittivo e inumano.

In attesa delle prossime elezioni politiche, il piano annunciato da Trump sarà sicuramente al centro dell’attenzione e della discussione sul futuro della politica migratoria americana.