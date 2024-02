Integrazione e migrazioni: la visione italiana al centro del dibattito a Mechelen con il Prefetto Lega

Roma, 12 febbraio 2024 – L’8 e 9 febbraio il prefetto Laura Lega, Capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha partecipato, in rappresentanza del Ministro dell’Interno, all’High-level Policy Forum e alla Conferenza “The Integration of Newcomers by EU Member States”, tenutisi a Mechelen, in Belgio, Paese che in questo primo semestre del 2024 ha la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

Due giorni di confronto con qualificati rappresentanti delle istituzioni di molti paesi europei, di USA e Canada, e di organismi internazionali come, tra gli altri, OIM e OECD, sul tema, percepito come sempre più strategico per la governance del fenomeno migratorio, dell’integrazione dei rifugiati e dei regolarmente soggiornanti, nel tessuto delle comunità ospitanti.

Nel corso della Conferenza il prefetto Lega ha evidenziato come l’Italia stia implementando i processi di valorizzazione delle migrazioni legali, al fine di garantire coesione sociale sui territori e sostenibilità economica del fenomeno migratorio.