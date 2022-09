Dopo due settimane è stato assegnato alla Sos Humanity un porto sicuro: approderà a Taranto

Roma, 20 settembre 2022 – Dopo oltre due settimane dalle operazioni di soccorso, finalmente la nave della Organizzazione non governativa Sos Humanity e i 398 migranti a bordo potranno attraccare al porto di Taranto. Nella notte, infatti, è arrivata la comunicazione di permesso.

Migranti, assegnato alla Sos Humanity un porto sicuro

Sulla Sos Humanity in questo momento si trovano 398 migranti, tutte persone salvate in mare nelle scorse settimane. Ora, per arrivare al porto di Taranto, la nave impiegherà ameno altre 42 ore di viaggio, poiché quando ha ricevuto l’annuncio si trovava da alcuni giorni a largo delle coste della Sicilia orientale. “Passeggeri ed equipaggio, quindi, dovranno stare in mare altri due giorni.

Sono passate già due settimane dal primo soccorso. La situazione a bordo è precaria, le forniture di cibo e acqua sono pesantemente razionate ed è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. L’immediata assegnazione di un porto dopo un salvataggio è obbligatorio”, hanno commentato dall’Organizzazione non governativa.

