Centri di accoglienza al limite, New York pensa ad alloggi nelle navi da crociera per i migranti

Roma, 21 settembre 2022 – Di fronte all’arrivo di migliaia di migranti a New York e con i centri di accoglienza al limite della capienza, il sindaco Eric Adams sta pensando di utilizzare navi da crociera. Lo scrive il New York Times, sottolineando anche che questa opzione era già stata presa in considerazione nel 2002 dall’allora sindaco Michael Bloomberg come risposta alla crisi dei senzatetto. Tuttavia la proposta fu bocciata così come non sta trovando consensi l’idea di Adams, giudicata ‘alienante ed offensiva’.

Il Ny Times scrive che il capo di gabinetto Frank Carone si è incontrato con i dirigenti della Norwegian Cruise Line per discutere della possibilità di alloggiare i richiedenti asilo. Lo stesso sindaco aveva avuto un incontro con i vertici della compagnia lo scorso giugno quando gli arrivi dal confine con il Messico avevano già superato le 11mila persone.