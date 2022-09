Morat in concerto a Roma il 23 settembre

in

MORAT, la band pop in spagnolo più importante del momento, formata da Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil e Martín Vargas, in concerto per la prima volta a Londra, Parigi, Roma, Amsterdam, Berlino e Lisbona con il MORAT World Tour 2022.

Roma, 23 settembre 2022 – Il concerto dei Morat si terrà venerdí 23 settembre all’ Orion Live Club di Roma alle ore 19:00, live che si unisce agli altri concerti del Tour Europeo.

MORAT, una delle band più popolari del momento, arriva in Italia con il loro “Morat Word Tour 2022” e saranno a Roma questo 23 Settembre.

I Morat sono un gruppo di amici che suonano i loro strumenti dal vivo, connettendosi e respirando la stessa energia del pubblico: la miglior ricetta per un concerto pieno di energia, sorprese e emozioni che si compara con poche esperienze live al mondo. I Morat si presentano con un show rinnovato e vi sorprenderanno con la loro evoluzione musicale, arricchita dalla loro esperienza artistica. Senza dubbio vi sentirete meglio dopo aver ascoltato suonare e cantare alcuni dei loro successi come “Besos en guerra”, “Como te atreves” e “Presiento” e altri successi più recenti.