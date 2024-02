Drammatico S.O.S. nel Mediterraneo: barca con 25 migranti alla deriva al largo della Libia

in

Roma, 5 febbraio 2024 – Sono ore di angoscia e apprensione nel Mar Mediterraneo, dove una barca con 25 migranti a bordo è in pericolo al largo delle coste libiche. L’allarme è stato lanciato dalla ong Alarm Phone, che ha dichiarato di aver avvisato le autorità competenti diverse ore fa, ma finora non è stata fornita alcuna risposta tempestiva.

La situazione critica è stata confermata dalla stessa Alarm Phone, che ha comunicato di aver contattato le navi mercantili nelle vicinanze, chiedendo loro di intervenire immediatamente per salvare le vite umane a bordo della barca alla deriva. L’organizzazione umanitaria ha ribadito la necessità di un intervento urgente per evitare una tragedia in mare.

Le condizioni meteorologiche avverse e il mare agitato rendono la situazione ancora più precaria, mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone a bordo della barca. Si teme che senza un intervento immediato, la situazione possa degenerare ulteriormente, mettendo a rischio la vita degli occupanti della barca.