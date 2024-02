Tragedia nel Mediterraneo: naufragio al largo delle coste algerine, quattro morti e sei dispersi nel tentativo di raggiungere la Sardegna

in

Roma, 5 febbraio 2024 – Una tragedia umanitaria si è consumata al largo delle coste della provincia di Skikda, nell’Algeria nord-orientale, dove un’imbarcazione carica di migranti ha affrontato il destino crudele del naufragio. I media locali, tra cui il sito web di notizie Ennahar Online, riportano la morte di quattro persone e la scomparsa di sei, mentre solo una persona fortunata è stata tratta in salvo. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso nella speranza di trovare eventuali sopravvissuti.

L’imbarcazione, diretta verso la Sardegna, ha incontrato difficoltà durante la traversata, portando al drammatico naufragio che ha sconvolto la comunità internazionale. La notizia del tragico incidente sottolinea ancora una volta i rischi mortali affrontati dai migranti che cercano di attraversare il Mar Mediterraneo in cerca di rifugio e opportunità.

Le autorità algerine stanno attualmente conducendo le indagini necessarie per comprendere appieno la dinamica dell’incidente e stabilire le cause del naufragio. Nel frattempo, gli sforzi di soccorso sono intensificati per localizzare i dispersi e portare a termine le operazioni di salvataggio.