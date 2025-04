Effettuato il primo rimpatrio dal CPR in Albania

in

Roma, 20 aprile 2025 – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato oggi, attraverso un post sul suo profilo X (ex Twitter), il primo rimpatrio effettuato dal Centro per il Rimpatrio (CPR) di Gjader, in Albania. Si tratta di un evento significativo nell’ambito della nuova strategia di Governo volta a rafforzare l’azione di contrasto all’immigrazione illegale.

Il cittadino straniero rimpatriato è un bengalese di 42 anni, arrivato in Italia nel 2009. L’uomo era stato espulso per motivi di pericolosità sociale, con vari precedenti penali a suo carico, tra cui un grave caso di violenza domestica.

Secondo quanto dichiarato dal ministro, le operazioni di rimpatrio proseguiranno anche nei prossimi giorni, in linea con l’accordo tra Italia e Albania che prevede l’utilizzo di centri fuori dal territorio nazionale per la gestione dei migranti irregolari.

Questo primo caso rappresenta un precedente operativo concreto dell’accordo bilaterale, e conferma la volontà dell’esecutivo di procedere con misure più rigorose ed efficienti nella gestione dei flussi migratori.