Trieste, arrestato passeur con cinque migranti irregolari a bordo

Roma, 19 aprile 2025 – Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di un giovane cittadino cinese di 21 anni, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fermo è avvenuto a Muggia, in provincia di Trieste, durante un controllo del territorio effettuato da militari in borghese della sezione operativa del Comando compagnia di Trieste.

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un gruppo di persone che si aggirava nella boscaglia lungo via delle Noghere. I militari hanno deciso di osservarli a distanza e, dopo circa mezz’ora, hanno visto sopraggiungere un’auto con targa italiana, a bordo della quale si trovava solo il conducente. L’uomo ha fatto salire i cinque presenti sul mezzo.

A quel punto è scattato l’intervento dei carabinieri, che hanno fermato il veicolo per identificare tutti gli occupanti. Il conducente, privo di documenti e di patente, risultava anche sprovvisto di assicurazione per il veicolo. In suo possesso sono stati trovati quasi 3.000 euro in contanti. Gli altri cinque passeggeri – quattro uomini, tra cui un minorenne, e una donna – tutti cittadini cinesi, sono risultati irregolari sul territorio italiano.

I sei sono stati condotti presso gli uffici del Comando compagnia di via Hermet per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, il giovane autista è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre i suoi connazionali sono stati denunciati a piede libero per ingresso illegale nel Paese. Il veicolo utilizzato per il trasporto e la somma di denaro sono stati sequestrati