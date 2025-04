Tunisia: 142 migranti rimpatriati volontariamente con il supporto dell’OIM

Roma, 19 aprile 2025 – Un totale di 142 migranti è stato assistito nel loro ritorno volontario nei Paesi d’origine grazie al programma di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione (AVRR) promosso dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Tunisia. L’iniziativa è stata implementata in stretta collaborazione con le autorità tunisine e mira a garantire un percorso di rientro sicuro, dignitoso e sostenibile.

A darne notizia è la stessa OIM, che attraverso i propri canali social ha condiviso alcune immagini dei migranti in fase di imbarco presso l’aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine.

“Questo programma fornisce un supporto personalizzato, sicuro e dignitoso per aiutare i migranti a reintegrarsi in modo sostenibile nei loro Paesi d’origine”, ha dichiarato l’Organizzazione. Il programma AVRR offre infatti un’assistenza completa che comprende la preparazione al viaggio, il supporto logistico e, una volta giunti a destinazione, misure volte alla reintegrazione socio-economica.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio sforzo per offrire soluzioni umanitarie a coloro che, trovandosi in situazioni vulnerabili in Tunisia, esprimono la volontà di fare ritorno al proprio Paese ma non dispongono dei mezzi per farlo in autonomia. L’OIM continua a lavorare con le autorità locali e internazionali per promuovere politiche migratorie basate sulla protezione dei diritti umani e sulla cooperazione tra Paesi di origine, transito e destinazione.