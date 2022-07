Elodie attacca Giorgia Meloni e il suo programma elettorale: “Mi fa paura”

Roma, 25 luglio 2022 – Dal momento in cui Mario Draghi ha ufficializzato le sue dimissioni è iniziata la campagna elettorale. Il che, in particolar modo per la destra, significa rispolverare i vecchi cavalli di battaglia come la lotta all’immigrazione, la tutela della famiglia tradizionale e la difesa della sovranità nazionale. Questioni che rientrano già nel programma di Giorgia Meloni, oggi numero uno per consensi della coalizione del centro destra. Un programma che la cantante Elodie ha commentato pubblicamente con poche, semplici parola: “A me fa paura”.

Elodie e l’attacco a Giorgia Meloni

Da sempre Elodie combatte per la tutela dei diritti della comunità LGBTQ+, dei migranti e più in generale per una politica più giusta nei confronti delle minoranze. E anche in questa occasione non ci ha pensato due volte prima di schierarsi e commentare il programma di Giorgia Meloni e del suo Fratelli D’Italia. Tra i punti cardine, infatti, ci sono temi come “l’abolizione dell’anomalia solo italiana della concessione indiscriminata della sedicente protezione umanitaria e asilo solo per donne, bambini e nuclei familiari che fuggono veramente dalla guerra”. O ancora la “difesa della nostra sovranità nazionale”, “la difesa della famiglia naturale, la lotta all’ideologia gender e il sostegno alla vita”.

Temi che, nel 2022, risultano essere piuttosto arcaici. Proprio per questo la cantante romana ha commentato: “A me sinceramente fa paura questo programma elettorale“. Sulla questione dei diritti, poi, poco tempo fa, Elodie aveva dichiarato: “Sono felice di essere nata in Italia, poteva andarmi peggio. Buona parte del Paese ha la visione giusta delle cose, ma onestamente fatico a comprendere Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Si possono avere idee diverse, non c’è bisogno di livore, incazzatura… Stia calma la Meloni. Posso capire che lei pensi di essere lontana da chi vive in maniera diversa, ma non capisco, non gliene deve fregare un ca**o. Ognuno ha la sua vita, ma ci sono modi e modi di parlare e fare politica. Non credo sia questo il modo giusto, bisogna capire come vivere la nostra diversità. La gente ha tanta paura perché non ha il coraggio di fare un passo verso gli altri. È molto più semplice additare e incavolarsi col prossimo. Mi dispiace perché è una perdita di tempo enorme”.

