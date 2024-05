Migranti in protesta fuori dai cancelli dell’ex Cpr di Borgo Mezzanotte: “Da mesi siamo senza acqua”

Roma, 6 maggio 2024 – “Dall’estate scorsa, la più grande baraccopoli d’Italia è senz’acqua. Oggi, come già nel passato mese di dicembre, gli abitanti pretendono il ripristino dell’impianto che fino ad agosto serviva l’approvvigionamento idrico“. Le richieste presentate questa mattina durante la manifestazione organizzata di fronte agli ex cancelli del Centro di Accoglienza per i migranti richiedenti asilo di Borgo Mezzanotte sono chiare. E non fanno altro che pretendere il ripristino di un bene essenziale: l’acqua.

Migranti, protesta davanti all’ex Cpr di Borgo Mezzanotte

Quella di Borgo Mezzanotte può essere considerata la più grande baraccopoli d’Italia. Lì, infatti, centinaia di migranti risiedono sulla celebre pista adiacente al Centro d’Accoglienza per Richiedenti Asilo. In picchi stagionali, la popolazione aumenta fino a diventare migliaia durante le raccolte agricole. Tuttavia, da mesi i rubinetti sono a secco a causa di un guasto, lasciando gli abitanti senza una fonte vitale di sostentamento.

Il Comitato Lavoratori delle Campagne denuncia l’insufficienza della distribuzione di acqua da parte di Acquedotto Pugliese, che, attraverso poche taniche, fornisce un apporto irregolare e insufficiente. Nonostante le precedenti mobilitazioni, la situazione è peggiorata, con passaggi giornalieri ridotti a 2-3 distribuzioni settimanali.

Gli abitanti di Borgo Mezzanone rivendicano quindi il diritto all’acqua, fondamentale per la vita quotidiana e per la dignità sul lavoro. Anche perchè senza un regolare approvvigionamento idrico, è compromessa non solo la loro esistenza, ma anche la possibilità di svolgere un’attività lavorativa dignitosa. La protesta evidenzia perciò la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità competenti, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il benessere della comunità di Borgo Mezzanone.

