Emergenza migranti a Lampedusa: 670 persone sbarcate in un giorno

Roma, 2 maggio 2025 – Nella sola giornata di ieri, 670 migranti sono approdati sull’isola di Lampedusa, attraverso una serie di sbarchi consecutivi che si sono susseguiti per circa dieci ore. Sono stati complessivamente 11 gli sbarchi, di cui dieci partiti dalla Libia e soccorsi tempestivamente dalle motovedette della Capitaneria, della Guardia di Finanza e dell’agenzia europea Frontex.

Un’altra imbarcazione è partita da Monastir, in Tunisia, riuscendo a giungere autonomamente fino alla località di Cala Galera. A bordo di questo barcone c’erano 49 migranti, dichiaratisi provenienti da Guinea, Sudan e Nigeria, fermati successivamente dai Carabinieri della tenenza locale. L’imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ritrovata, ma i profughi hanno dichiarato di aver pagato ciascuno una somma pari a 500 euro per effettuare il viaggio.

Dopo il trasferimento di 580 persone verso altre destinazioni, il centro di accoglienza (hotspot) dell’isola ha raggiunto in serata un totale di 765 ospiti. Questa situazione evidenzia la persistente emergenza e la pressione logistica sull’isola di Lampedusa.